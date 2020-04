sardegna2020halanima L'iniziativa sociale e culturale dell'artista di Sennori Simona Goxhoi

Simona Goxhoi con la sua attività Sas feminas e sas pizzinnas di Cocci&Putti ha già donato circa 350 mascherine artigianali a Sennori realizzate con la tela degli arazzi e cuscini e per affrontare l'emergenza Covid ha messo in produzione limitata 600 mascherine con i suoi disegni.





























Simona Goxhoi è un'artista sarda che vive a Sennori dove si trova anche il suo laboratorio Sas feminas e sas pizzinnas di Cocci&Putti . Simona Goxhoi, vincitrice di numerosi premi tra cui il Leone Rosso MUSA alla Biennale di Venezia nel 2019, ha ideato l'iniziativa sociale, culturale e artistica #sardegna2020halanima che mira alla sensibilizzazione verso l’importanza di restare a casa e di usare la mascherina. Il progetto è stato realizzato con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Ollolai e Comune di Sennori e vi sono racchiusi i simboli di fede e storia che rappresentano, a parere dell’artista, la nostra Isola. Dopo il grande interesse ottenuto nel suo paese d'origine, l’iniziativa è partita con il Comune di Ollolai per il quale è stato creato un hashtag #ollolaihalanima e su Facebook con l'hastag #sardegna2020halanima.Chi vuole aderire all’iniziativa e diffondere l’importanza del restare a casa e di usare la mascherina, può:- farsi una foto con una mascherina (quella medica, ma anche quella che ognuno ha dovuto ingegnarsi a fare per poter uscire di casa)- andare nel proprio profilo Facebook e selezionare come immagine del profilo la foto appena fatta con la mascherina- cliccare su aggiungi motivo e scegliere la cornice con la scritta #sardegna2020halanima e se si ha Instagram pubblicare anche lì.- utilizzare i seguenti hashtag per rendere il messaggio il più univoco possibile:#sardegna2020halanimaed l'hasthtag #(nomeproriocomune)halanimaAd esempio:#ollolaihalanima #sennorihalanimaIl progetto di Simona è dedicato a tutti i Comuni della Sardegna che vogliono aderire, basta cambiare il nome dell’hastag con il nome del proprio Comune #(nomeproriocomune)halanima, per unire i social in un messaggio di positività e speranza.