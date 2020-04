La Rete dei Porti Sardegna si muove e chiede interventi urgenti per nautica e portualità turistica

Pubblichiamo la nota invataci da Franco Cuccureddu della Rete Porti Sardegna con la quale si chiedono alla Regione Sardegna interventi urgenti per la nautica e la portualità turistica.





La Sardegna è uno dei principali attori nel ricco mercato del turismo nautico, ha un appeal ancora molto forte, soprattutto nel segmento dei maxi yacht e del charter, ma i competitor sia a livello planetario che nella stessa area mediterranea sono sempre più agguerriti. La sospensione delle attività nei cantieri nautici, l’annullamento delle regate, tradizionalmente in programma fra fine marzo e maggio (non solo quelle dell’America’s cup), la chiusura dei porti turistici e l’impossibilità di effettuare le manutenzioni, unite al probabile calo del flussi di turismo nautico, al momento, stando alle prenotazioni e relative disdette, valutabile in almeno il 50%, richiedono interventi tempestivi ed efficaci per cercare di salvaguardare un settore che rappresenta una vera eccellenza dell’offerta turistica della Sardegna.