Pagamenti CIG in deroga entro il 30 aprile? Non in Sardegna

Ma i pagamenti quando arrivano?

Tridico afferma l'impegno dell'INPS ed effettuare i pagamenti entro il 30 aprile per la cassa integrazione.

Ma lo stesso Tridico specifica che questo però non vale per la CIG in deroga, iter in cui sono coinvolte le Regioni.



Per questi pagamenti i tempi non sono omogenei perchè le regioni hanno inviato i dati in momenti diversi e, alcune, non li hanno ancora inviati.

Chi non li ha inviati: Tridico non fa direttamente i nomi e si limita a dire che sono tre le regioni che mancano.



Ma poichè cita tutte quelle che hanno inviato la documentazione (Lazio, Campania, Molise, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Valle d'Aosta, Umbria, Toscane e Marche: secondo l'ordine di citazione di Tridico) è facile rilevare come fra queste non ci sia anche la Sardegna (ora 1:37:40 del video registrato della audizione).

I dati potevano essere mandati dal 01 aprile: come mai non è stato fatto?



In questo caso i tempi si dilatano per i lavoratori della Sardegna.



Per le altre si dovrà attendere.





