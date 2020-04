Castelsardo, il sindaco Capula:"Litoranea? Se ne discuterà in consiglio comunale"

Il sindaco di Castelsardo Antonio Maria Capula con una nota alla nostra redazione ha voluto precisare la sua posizione sulla mozione presentata dalla minoranza in Consiglio Comunale sul progetto che riguarda la litoranea di Platamona. Capula fa presente che la mozione dell'opposizione, presentata oggi e non ancora sottoscritta, non solo non è stata portata all'attenzione nè del sindaco nè del capogruppo di maggioranza ma non è stata neanche discussa in Consiglio Comunale. La linea politica dell'amministrazione comunale, fa presente il sindaco Antonio Maria Capula, emergerà in maniera ufficiale solo durante il consiglio comunale.