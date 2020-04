Sono 216 i casi di COVID-19 a Sassari

Al 22 aprile a Sassari, secondo i dati forniti dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica, si sono verificati 216 casi accertati di coronavirus, con una sostanziale riduzione dei contagi negli ultimi giorni. Dal I al 22 aprile i decessi totali a Sassari sono stati 154, a fronte di 120 nel 2019 per lo stesso periodo. In tutto il mese di marzo, le morti registrate sono state 216, 169 nel 2019 e 194 nel 2018, quando ci fu un'epidemia di influenza particolarmente aggressiva.

Come si vede l'incremento quest'anno, per il mese di marzo, è stato maggiore di circa il 20% rispetto alla media dei due anni precedenti. Non è poca cosa, soprattutto se si considera che negli anni in esame non vi erano le forti limitazioni agli spostamenti e ai rapporti interpersonali oggi invece presenti.