A Calangianus il bonus bebè grazie al Sindaco Fabio Albieri che rinuncia all'indennità di carica

L'assegno verrà erogato nei prossimi giorni ai ben 18 bambini nati nel 2019.





L'Amministrazione Comunale di Calangianus, nell'ambito delle iniziative a favore della prima infanzia, ha deciso di istituire l'assegno di natalità di 800 euro, per premiare i Genitori che hanno assunto la responsabilità di accogliere una nuova vita.L'iniziativa è interamente finanziata dalle risorse previste per l'indennità di carica del Sindaco, alla quale Fabio Albieri ha rinunciato dal momento in cui è stato eletto Presidente dell'Egas, Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.