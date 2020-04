Covid-19.Con un video i dipendenti dell'Aeroporto di Alghero lanciano un messaggio di speranza

20.037

I dipendenti dell' Aeroporto di Alghero hanno realizzato un video dal titolo "Torneremo a farvi volare" per lanciare a tutti un messaggio di positività e leggerezza in questo momento caratterizzato dall'emergenza Covid-19. Il video nasce da un'idea di Denise Soggiu, Valeria Daga e Luigi Canu, con la collaborazione dei loro colleghi dell'Aeroporto di Alghero. E' stato postato sulle pagine Facebook Instagram dell'Aeroporto di Alghero e ha già ottenuto su Facebookvisualizzazioni. "Quando si immagina una guerra si pensa a ciò che già conosciamo e che,purtroppo, vediamo ogni giorno in tv, Nessuno avrebbe mai pensato che un giorno si sarebbe arrivati a non potersi abbracciare più. L'augurio di tutti i dipendenti dell'Aeroporto di Alghero, va alla nostra città, alla nostra isola e al mondo intero. Perché ci meritiamo di decollare presto e insieme e più uniti di prima" questo il messaggio" hanno commentato i dipendenti dell'Aeroporto di Alghero. E' possibile visualizzare il video a questo link https://www.youtube.com/watch?v=CfI78wp_7UY