Continua la campagna #restiamoacasainsiemealparco Nazionale dell’Asinara

Nuovo appuntamento dell’iniziativa sul web #restiamoacasainsiemealparco, campagna svolta dal Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta “Isola dell’Asinara” in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.Martedì 28 alle ore 10.30 si parlerà di Avifauna del Mediterraneo, insieme a Gabriela Scanu, Commissario del Parco, Vittorio Gazale, Direttore del Parco, saranno collegati il Capo Segreteria del Ministro dell’Ambiente Fulvio Mamone, i ricercatori ISPRA Fernando Spina e Nicola Baccetti e il responsabile dell’Osservatorio faunistico del Parco Danilo Pisu.La formula di questa iniziativa si è mostrata vincente, con una continua crescita di pubblico che ha ormai fatto superare le 10.000 visualizzazioni per l’ultimo evento dedicato alla tutela delle tartarughe marine.Il prossimo incontro web, sarà invece incentrato sull’attività della Stazione ornitologia dell’Asinara, attiva da oltre 20 anni in maniera continuativa, si parlerà di migrazioni e delle Convenzione per la Conservazione delle Specie Migratrici (CMS) di Bonn (Germania) e di un progetto strategico "Big Five" finanziato dal Ministero dell'Ambiente, che coinvolge oltre il Parco Nazionale dell’Asinara anche i Parchi Nazionali dell'Arcipelago Toscano, del Circeo, dell'Arcipelago di La Maddalena.Tutti gli incontri andati in diretta Facebook, sono visibili online nella pagina ufficiale di Fb e IG del Parco e nel nuovo canale YouTube dedicato (https://bit.ly/3aALuqS).