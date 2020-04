Covid-19.“Nella nostra ora di libertà” parte l'iniziativa dell’associazione I’N’annI di Ploaghe

La prima puntata "COVID-19 a Ploaghe: dentro l'emergenza" andrà in onda in diretta domennica 26 aprile, alle ore 18.30, sulla pagina facebook https://www.facebook.com/INannI-Associazione-culturale-194094927387227/ dell’associazione e vedrà come ospiti: il Sindaco del Comune di Ploaghe Carlo Sotgiu, il presidente della Croce Gialla Giammario Busellu, il responsabile della Caritas locale Don Giuseppe Virgilio e il contributo di un artista speciale a sorpresa, modera il presidente di I’N’anni Lello Camboni con l’intervento di alcuni soci e del pubblico che potrà fare domande durante la diretta.





























Si chiama “Nella nostra ora di libertà” la nuova iniziativa ideata dall’associazione I’N’annI che debutterà domenica 26 aprile alle 18.30 sulla pagina facebook dell’associazione culturale fondata 10 anni dagli amici e parenti di Nanni per ricordare, attraverso eventi culturali e sociali per tutte le età, il giovane ploaghese scomparso prematuramente nel 2009.Il programma, il cui titolo prende spunto da una canzone di Fabrizio De Andrè, è nato da alcune riflessioni fatte dai giovani soci durante queste giornate di quarantena passate fra le quattro mura di casa. L’idea è quella di discutere in videoconferenza della situazione attuale da diversi punti di vista, dando voce, una volta alla settimana, alle realtà ploaghesi (ma non solo) che in questo momento stanno collaborando insieme con spirito di coesione e solidarietà per aiutare le persone in difficoltà che stanno subendo più di altri le restrizioni e limitazioni imposte per evitare il diffondersi del virus: disoccupati, bambini, anziani, malati, esercenti momentaneamente chiusi, titolari di partita iva, emigrati, artisti.