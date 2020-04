Pubblicata l'ordinanza n.26 del Comune di Sassari: consentita l'attivita "motoria"

Da oggi sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata l'ordinanza n.26 del 25 aprile 2020, che entrerà in vigore da domenica 26 aprile, con la quale il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus prevede la possibilità di svolgere attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui si vive



L'ordinanza prevede espressamente che: "È consentito, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona"