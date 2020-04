E' Cagliari il comune capoluogo più ricco in Sardegna: seguono Oristano e Sassari

Il Ministero dell'Economia e Finanze ha pubblicato i dati relativi ai redditi degli italiani per l'anno d’imposta 2018. Quasi la metà dei contribuenti italiani ha un reddito sotto i 15 mila euro. Nello specifico, solo il 6% degli italiani ha un reddito superiore a 50 mila euro e sono loro a pagare il 40% dell’Irpef complessiva. Sopra i 300 mila euro troviamo un poco "sparuto" gruppo pari allo 0,1% del totale. Lo zoccolo duro dei "contribuenti" è formato da più di 12 milioni di persone che nel 2018 non ha pagato un euro di Irpef in ragione dei redditi molto bassi oin virtù delle detrazioni.

E in Sardegna come andiamo? Vediamo per Provincia.

PROVINCIA DI SASSARI



La più ricca è Sassari con un reddito medio di 19.885 €. Seguono Golfo Aranci con 18.754 €, La Maddalena con 18.375 € e Alghero con 18.253. Fra i centri maggiori troviamo Olbia con 17.715€, seguita da Porto Torres con 16.590€ e Tempio Pausania con 16.194€.

PROVINCIA DI NUORO

Qui la più ricca è Nuoro con 19.688 €, seguita da Macomer con 17.533 € e Tortolì con 16.946 €.

PROVINCIA DI ORISTANO

In cima troviamo Oristano con 19.886 €, seguita da Abbasanta con 17464 €.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

A primeggiare è Portoscuso con 18.419€, seguita da Iglesias con 17.681 e Carloforte con 17856; Carbonia si attesta sui 17.475€.



CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Prima, e anche in Regione, è Cagliari con 23.829€. Seguono Selargius con 19.921 e Capoterra con 19.824€