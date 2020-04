Il nuovo Dpcm blocca ancora le messe: duro scontro con la CEI

Dura presa di posizione della Commissione Episcopale Italiana sul nuovo Dpcm che conferma il blocco per le celebrazioni delle Messe aperte ai fedeli.

Si potranno soltanto celebrare i funerali, purché alla funzione non prendano parte più di quindici persone con mascherine e rimanendo a distanza. Le persone ammesse alla funzioni dovranno essere soltanto i familiari più stretti.



Sul sito della CEI è apparsa una nota che non lascia spazio a dubbi:





I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale."





Ma lo Stato può intervenire per limitare le celebrazioni religiose? La risposta e no a meno che non vi siano specifici accordi fra Stato e Chiesa.



Infatti, negando la possibilità di celebrazioni religiose lo Stato italiano viola espressamente quanto stabilito fra Stato e Chiesa con la Legge 25 marzo 1985, n.121 Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n.85 - Supplemento Ordinario).



In particolare, così facendo, vengono violate le disposizioni che stabiliscono:



2. - 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.



Quindi lo Stato non può impedire la celebrazione di una messa e, men che meno, sono da ritenersi legittimi episodi come quello verificatosi nei giorni scorsi in cui operatori delle forze dell'ordine sono entrati durante una celebrazione liturgica chiedendone la sospensione.

Questo perchè in tal modo si viola il disposto dell'art.5.2 della L.n.121/1985:



5.2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.



Lo Stato sbaglia quindi quando pretende di limitare il pubblico esercizio del culto: può, legittimamente, continuare a non inserire la partecipazione a tali eventi fra gli spostamenti giustificati e quindi, conseguenzialmente, sanzionare i cittadini italiani che vi si recano: ma per farlo dovrà aspettarli fuori dalla chiesa, anche perchè la sanzione è amministrativa, non penale e non vi è quindi l'obbligo, per le forze dell'ordine (ma in generale per chiunque), di interrompere la funzione per impedire la commissione di un "reato".