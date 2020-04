Sequestrate dalle Fiamme Gialle a La Maddalena 10 tonnellate di GPL in bombole

Nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi nel settore delle accise sui prodotti petroliferi, i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno effettuato un importante sequestro di bombole contenenti gas di petrolio liquefatto detenute all’interno di depositi abusivi ubicati sull’isola de La Maddalena.

Con il costante coordinamento del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Dott. Domenico Fiordalisi, sono state individuate delle rivendite commerciali che disponevano di aree al cui interno le fiamme gialle rinvenivano bombole di gas in assenza delle prescritte certificazioni antincendio necessarie per lo stoccaggio di prodotti infiammabili ovvero in numero molto superiore al limite ammesso.

Considerata la pericolosità della situazione rilevata e allo scopo di prevenire disastri e incidenti a tutela della popolazione circostante, i militari procedevano al sequestro di più di 700 bombole contenenti circa 10.000 Kg di GPL. Il materiale infiammabile veniva immediatamente trasportato in luogo sicuro autorizzato alla custodia.

I titolari degli esercizi sono stati denunciati a piede libero all'Autorità Giudiziaria per violazione delle norme sulla detenzione di materiale esplodente e sull’omissione delle cautele o difese contro disastri e infortuni sul lavoro.