Sardegna. Le Segreterie Regionali del settore credito chiedono sicurezza per lavoratori e cittadini

Un nemico sconosciuto da combattere e una tentazione da respingere

Noi chiediamo con forza che si completino senza indugio le opere di totale messa in sicurezza delle filiali e dei luoghi di lavoro, e che le sedi di lavoro siano riaperte solo dopo che tutto questo avvenga, lo ribadiamo, in completa sicurezza.



Per far questo chiediamo con determinazione alle aziende di voler utilizzare tutte lerisorse possibili per aumentare e garantire la completa sicurezza per i lavoratori ed icittadini fruitori dei servizi, riattivando il fondamentale flusso economico e la fruizionedi quei servizi che oggi più che mai sono necessari per la popolazione più deboleche deve ricevere sussidi o avviare pratiche a propria tutela, ma più in generale peraiutare la ripartenza del sistema paese, come deve fare un vero “servizio essenziale”.



Ognuno deve fare la sua parte e noi ci siamo, a tutela dei Colleghi che rappresentiamo ed anche di tutti i Sardi in questo momento di difficoltà.





Emanuele Cabboi, Sergio Mura, Laura Urgeghe, Mauro Farigu, Patrizio Zucca