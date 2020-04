Stintino verso la “fase 2”: ripartono il mercatino, parchi e cimitero

Anche Stintino si incammina verso la seconda fase dell'emergenza Covid-19 e, in maniera graduale, programma riaperture e, da una parte, lavora per l'avvio della stagione estiva, dall'altra per dare un supporto agli operatori economici del territorio. E così, da mercoledì prossimo, 6 maggio, riaprono le aree giochi comunali, il 7 maggio il mercato in piazza dei 45 mentre da lunedì 4 maggio riaprono le visite al cimitero. La giunta, poi, è al lavoro su riduzione Tari, occupazione suolo pubblico e gestione delle spiagge.

E proprio da queste misure che l'amministrazione comunale stintinese vuole partire per dare subito un supporto agli operatori economici e turistici del paese.

«Stiamo lavorando a una serie di provvedimenti complessi in funzione dell'avvio della stagione estiva – afferma il primo cittadino Antonio Diana – e, inoltre, vogliamo andare incontro agli operatori del territorio».

Dopo un'attenta analisi dell'ultimo Dpcm, «stiamo valutando una importante riduzione della Tari per le attività economiche – riprende il sindaco – quindi un possibile azzeramento dei costi di occupazione del suolo pubblico, oltre alla possibilità di aumentare le aree occupabili». Il pensiero dell'amministrazione comunale, inoltre, è rivolto alle spiagge. «Il nostro obiettivo è quello di garantire la gestione delle spiagge – continua – e così, oltre al contingentamento previsto per la Pelosa, saranno programmati una serie di controlli accurati anche sulle coste. Sull'arenile, quindi, pensiamo ad accorgimenti meno impattanti e più adeguati al nostro contesto, così da garantire la sicurezza tra i bagnanti».

Intanto, da lunedì 4 maggio gli operai dei Comune avvieranno le opere di manutenzione delle aree giochi comunali che dal 6 maggio potranno, così, ospitare i piccoli del paese e le loro mamme. Saranno previsti ingressi contingentati, resta il divieto di assembramento e per l'accesso sarà necessario indossare i dispositivi di protezione individuale.

Giovedì 7 maggio riaprirà il mercato di piazza dei 45. Lo prevede l'ordinanza che il sindaco Antonio Diana ha firmato questa mattina che prevede la vendita di soli prodotti alimentari e l'occupazione di cinque stalli, per garantire le distanze di sicurezza. Operatori e clienti dovranno rispettare la distanza di almeno un metro gli uni dagli altri, mentre sarà obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori commerciali e dei clienti. Inoltre dovranno essere resi disponibili sistemi per la disinfezione delle mani.

Continua a essere in vigore il divieto di assembramento di persone e gli operatori commerciali devono garantire, in ogni tempo e condizione, tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 secondo quanto stabilito dalla normativa.

Da lunedì 4 maggio sarà possibile tornare a fare visita ai propri defunti. Con una nuova ordinanza il sindaco ha aperto i cancelli del cimitero. Gli ingressi saranno contingentati e consentiti ai visitatori dal lunedì alla domenica ma non potranno entrare più di 4 persone alla volta nell’area nuova del cimitero e massimo quattro persone alla volta per l’area vecchia del cimitero. Sarà sempre necessario indossare i dispositivi di protezione individuale, rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I visitatori, però, potranno visitare la sola tomba dei propri cari senza possibilità di spostamenti all'interno dell’area cimiteriale. La visita non potrà durare più di mezz'ora. A fine giornata, dopo la chiusura dei cancelli, gli operai del Comune provvederanno a effettuare i trattamenti di disinfezione dell’area cimiteriale.