“Appunti di Arte Condivisa”: il progetto della Fondazione di Sardegna al tempo del COVID-19

Da quando l’OMS ha dichiarato la pandemia globale legata al Covid-19, le attività delle istituzioni culturali di tutto il mondo si sono paralizzate, esponendo il sistema dell’arte a una dimensione di inedita e preoccupante fragilità. L’emergenza sanitaria di queste settimane non solo ha interrotto i contatti interpersonali e le occasioni di socialità diretta legate alla fruizione culturale, ha di fatto anche influito inesorabilmente su tutte le possibilità di dialogo artistico e di confronto tra operatori, imponendo a tutte le istituzioni un repentino ripensamento di tutti processi di fruizione, promozione e produzione culturale. Nell’estemporaneità dell’emergenza, in risposta alla sopraggiunta esigenza di consentire un’immediata e continuativa fruizione di contenuti culturali attraverso le tecnologie digitali, la Fondazione di Sardegna ha lanciato il progetto web “Appunti di Arte Condivisa: una piattaforma virtuale che coinvolge numerosi curatori, storici dell’arte e operatori culturali attivi su tutto il territorio regionale.Giuliana Altea, Sonia Borsato, Antonella Camarda, Simona Campus, Efiso Carbone, Baingio Cuccu, Micaela Deiana, Marco Delogu, Maria Paola Dettori, Emanuela Falqui, Luigi Fassi, Ivo Serafino Fenu, Pamela Ladogana, Salvatore Ligios, Emanuela Manca, Davide Mariani, Paola Mura e Maria Paola Zedda: questa ad oggi la lista di curatori che, in questo tempo in cui siamo obbligati alla distanza, hanno accolto l’invito della Fondazione a produrre dei brevi video e condividerli da casa con la comunità e che sono visibili sia sul sito istituzionale https://ars.fondazionedisardegna.it/ sia nei canali Facebook e Instagram di ARS / Arte condivisa in SardegnaDal dialogo con un artista al racconto di un’opera, dalla recensione di un catalogo d’arte fino al ricordo di una mostra o della visita a un museo, la pluralità dei contribuiti raccolti costituirà il sommario multiforme di “Appunti d’Arte Condivisa” in tempo di quarantena: un compendio non lineare di interventi suggeriti da un’esperienza che accomuna tutti.