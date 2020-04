Sassari, al via il rifacimento della segnaletica verticale

Il Comune di Sassari, Settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico, da oggi, 30 aprile, con la Ditta Brafer Segnaletica, ha iniziato i lavori per il rifacimento della segnaletica verticale, in modo da ridurre problemi e rischi nella viabilità. Partendo oggi dalla strada comunale per Platamona, saranno interessate via De Martini, via San Pietro D'Ottava, via Simula, via Devilla, via Della Torre, strada comunale Platamona, via Piandanna, via Gioscari, strada comunale La Corte Bacchileddu, strada comunale Valle dei Ciclamini, via Aimo, via Baldinca, via Elio De Cupis, strada comunale da Scala di Giocca a bivio per Osilo, ex SS 200 da rotatoria incrocio Buddi Buddi a ponte sul Rio Logulentu; strada comunale Tana Di Lu Mazzoni, via Viziliu.