Tour "alcolico" al centro storico di Sassari: in tre sanzionati dalla Polizia Locale

95 controlli alle persone, 3 agli esercizi commerciali e cinque sanzioni. Questo il bilancio dell’attività della Polizia locale che anche ieri è stata impegnata nel pattugliamento del territorio comunale per vigilare sul rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del coronavirus. Tra i sanzionati, tre uomini che, segnalati più volte dagli abitanti della zona, vagavano in gruppo tra via delle Conce e piazza santa Maria, bevendo alcolici.

La Polizia locale, nell’ultimo periodo, è impegnata anche in un ruolo di sensibilizzazione sul corretto uso dei dispositivi come le mascherine. In questi giorni gli agenti ne stanno distribuendo quotidianamente alla popolazione e la consegna proseguirà anche nelle prossime settimane.