Porto Torres.Corsi di lingua sarda e turritana online, aperte le iscrizioni

Inizieranno nel pomeriggio di venerdì 8 maggio i nuovi corsi di lingua sarda e turritana organizzati dall’Istituto Camillo Bellieni nell’ambito del progetto "Ajò vi semmu" dello Sportello linguistico sovracomunale. Il corso gratuito di livello base, che inizialmente si sarebbe dovuto tenere nei locali della Biblioteca comunale, si svolgerà ogni martedì online, sulla piattaforma Skype. Il corso avrà una durata di quindici ore e si svolgerà dall’8 maggio al 12 giugno, ogni venerdì dalle 16 alle 18:30. I docenti saranno Michele Pinna, Mario Lucio Marras e Daniela Masia Urgu, mentre le attività di tutoraggio saranno svolte da Maria Doloretta Lai. Il programma verterà sulla storia della lingua e della letteratura turritana. Saranno analizzati il contributo del canonico Giovanni Spano e la sua raccolta di "Canti popolari in dialetto sassarese", insieme alla poesia sassarese tra 1800 e 1900, con approfondimento di figure come quella di Pompeo Calvia e altri autori quali Ruju, Bertolotti, Mastino, Aroca e Salis, fino ai nostri giorni, senza trascurare brevi cenni sul cosiddetto “teatro dialettale”. In programma anche una serie di lezioni sulla didattica della lingua sarda. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere al seguente indirizzo e-mail: istitutobellieni@gmail.com.