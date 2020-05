Anas. Continuano i lavori di manutenzione delle pavimentazioni nella 131 in prossimità di Sassari

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.













Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” proseguono i lavori di manutenzione delle pavimentazioni sul tratto in prossimità della città di Sassari.In particolare da domani saranno in vigore limitazioni lungo la carreggiata in direzione nord, tra il km km 209 e il km 216. Il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa, costituita dalla ex SS131 e dalla SS291 Var.Gli interventi costituiscono la prosecuzione di quelli già conclusi lungo la carreggiata opposta, regolarmente aperta al traffico, e fanno parte dell’ampio piano di manutenzione della rete Anas in Sardegna.