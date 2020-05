A Sennori il Centro di aggregazione sociale di sposta sul web con il progetto #vinciamoladistanza

17.00/18,30 Pasta & impasti (adulti)

Con il progetto “#vinciamoladistanza”, realizzato dal Comune in collaborazione con Airone cooperativa sociale, da lunedì 11 maggio la comunità reale degli iscritti del Centro di aggregazione di Sennori diventa virtuale e si sposta sul web per continuare le attività anche in tempo di emergenza coronavirus e di distanziamento sociale.Tutte le attività di gruppo saranno calendarizzate e condivise attraverso l’applicazione https://jitsi.org/jitsi-meet/ e sulla piattaforma per il videosharing Tick Tock, dove sarà aperto un profilo del Centro di aggregazione del Comune di Sennori.L’iniziativa prevede delle attività aggregative differenziate in base alle fasce d’età e organizzate attraverso degli appuntamenti fissi settimanali, fruibili attraverso il semplice l’accesso a un link dedicato, al quale ai bambini verrà chiesto di connettersi in gruppo. Si potrà così partecipare a laboratori creativi, giochi di abilità, sfide (la preparazione della merenda più originale; la pettinatura più strana ecc.), pigiama party, attività motorie e tanto altro. Tutti i bambini avranno modo di vedersi, partecipare alle attività e alle sfide, mostrare i loro giochi agli amici e passare dei momenti di spensieratezza.Per i più grandi, oltre alle attività in modalità videoconferenza saranno lanciate delle Challenge di ballo, canto, abilità nei videogiochi, con votazione attraverso like. Sarà inoltre portato avanti, a distanza, il laboratorio di Yoga per bambini attivato prima della chiusura del Centro di aggregazione.Per gli adulti saranno riattivati a distanza i laboratori di “Pasta & Impasti” e “Cucito Creativo” sempre in modalità di video conferenza; saranno inoltre creati dei momenti di condivisione “Il caffè a casa di…..” nel quale le persone iscritte, secondo una turnazione condivisa, offriranno virtualmente il caffè nella propria cucina e mostreranno la loro quotidianità.Tutte le iniziative e i vari laboratori a distanza saranno promossi e pubblicizzati attraverso le pagine Facebook del Comune di Sennori e del Centro di aggregazione sociale.Tali attività, oltre ad avere l’obiettivo di creare vicinanza e comunità in questo momento di distanza forzata, stimoleranno la cura della persona (con la raccomandazione dress-code: no pigiama) e contribuiranno a migliorare l’informatizzazione di tutti gli iscritti attraverso l’accompagnamento da parte degli operatori, per tutti gli utenti, a familiarizzare con le applicazioni scelte.Dal giorno 11 maggio le iniziative saranno organizzate nella seguente modalità:LUNEDI’17.00/18,30 Laboratorio creativo manuale (bambini 5/8)17.00/18,30 Laboratorio di Pasta &impasti (adulti)MARTEDI’17.00/18,30 Challenge Tick Tock (ragazzi 9/14)17.00/18,30 Cucito Creativo (adulti)16.00/17,30 yoga per bambini (bambini 5/8)MERCOLEDI’17.00/18,30 La merenda creativa *in cucina con Adriana & Gemma* (bambini 5/8)GIOVEDI’17.00/18,30 Laboratorio lingua dei Segni per i bambini (bambini 5/8)17.00/18,30 Sfida di talenti *Tue si chi Balese* (ragazzi 9/14)17.00/18,30 Laboratorio di Poesia Sarda (adulti)VENERDI’17.00/18,30 Giochi, sfide, quiz, prove di abilità! (ragazzi 9/14)17.00/18,30 Pasta &impasti (adulti)Per accedere alle attività per la fascia d’età 5/8 bisognerà cliccare sul link: https://meet.jit.si/spaziobimbisennori5-8.Per accedere alle attività per la fascia d’età 9/14 bisognerà cliccare sul link: https://meet.jit.si/spazioragazzisennori9-14.