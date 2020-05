“Insieme connessi”: l’orientamento agli studi dell'Università di Sassari continua a distanza

L’Ateneo di Sassari schiera una squadra di dieci giovani tutor laureati per offrire consigli e indicazioni in tema di orientamento universitario. I corsi di laurea, le materie di studio, gli sbocchi professionali, la miglior strada da intraprendere per rispondere alle proprie passioni e inclinazioni. Tutto questo e molto di più è il servizio “Insieme connessi” (https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/orientamento-online-insieme-connessi)pensato per coloro che vogliono studiare all’Università di Sassari e hanno bisogno di informazioni e consigli anche in periodo di distanziamento personale.Susan, Giosuè, Maria, Riccardo, Silvia, Eleonora, Luana, Giorgio, Roberta, e Manuela sono pronti a rispondere alle domande degli interessati su prenotazione attraverso le piattaforme Skype e Google Meet. I tutor e le tutor potranno dare informazioni sulle discipline dei corsi e sulle modalità di accesso ai percorsi formativi; qualora le idee non fossero ancora chiare, sarà inoltre possibile avvalersi dei suggerimenti di una psicologa in modo gratuito.Famiglie e futuri studenti e studentesse possono prenotare il servizio compilando un modulo on line da questo link: www.uniss.it/orientamento_online

E’ necessario indicare un indirizzo e-mail valido.I colloqui si terranno dal lunedì al venerdì, la mattina e il pomeriggio, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.