Porto Torres. Contributi per abitazioni in locazione, domande sino al 7 giugno

L'Ufficio Casa informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'assegnazione di un contributo economico per abbattere i costi di locazione delle mensilità da gennaio ad aprile. I destinatari del contributo previsto dalla Legge 431/98, i cui requisiti sono consultabili insieme al bando nella home page del sito web del Comune (sezione Avvisi e scadenze), possono chiedere informazioni all'ufficio competente chiamando il numero 334 1170732 o scrivendo una e-mail a ufficio.casa@comune.porto-torres.ss.it, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18. Le domande dovranno essere presentate al Comune di Porto Torres entro il 7 giugno, secondo le seguenti modalità: per posta con raccomandata A/R indirizzata a “Comune di Porto Torres - Ufficio Casa – Piazza Umberto I 07046 Porto Torres"; con e-mail all'indirizzo ufficio.casa@comune.porto-torres.ss.it; mediante posta elettronica certificata (PEC) a comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.