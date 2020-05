Domani alle 9.30 il seminario online dell'Università di Sassari "La città in attesa"

L'Università di Sassari presenta un ciclo di seminari e dialoghi on line con studiosi e studiose di diverse discipline, per provare a disegnare i luoghi che abiteremo e in cui dovremo imparare a convivere con chi è "altro" da noi, con i virus, i rischi, alcune paure.Il primo appuntamento è martedì 12 maggio dalle 9.30 alle 11.00 con Gabriele Pasqui al link:_https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRmNjEzNDItZjY5Mi00OWU3LTlmNjYtMDkzOGRhZDFhODVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%223dae465c-443e-4799-ba4c-2c23483f88e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7dPer stimolare il dibattito e le domande, nelle sezioni "files" e "note" dell'evento sono disponibili un link a YouTube e documenti prodotti dall'Autore.Gabriele Pasqui insegna Politiche Urbane al Politecnico di Milano. È responsabile scientifico del Progetto Dipartimento di Eccellenza “Fragilità territoriali” del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, di cui è stato Direttore dal 2013 al 2019. È membro del Collegio del Dottorato in Urban Planning, Design and Policy del Politecnico di Milano. Si occupa di sviluppo territoriale, politiche urbane e letture dei processi di trasformazione delle città e dei territori contemporanei.INFORMAZIONI: