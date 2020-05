Fratelli d'Italia Sassari Audax "E' urgente il completamento di tutta via De Martini"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Circolo Territoriale Fratelli d'Italia Audax riguardo lo stato di pericolo in via De Martini.





"Il 4 febbraio scorso, Fratelli d'Italia Sassari Audax, facendosi portavoce dei cittadini, denunciava lo stato di pericolo in via De Martini.













Fummo colpiti dalla velocità di intervento dell'Amministrazione Comunale che in pochi giorni diede avvio ai lavori per il rifacimento dell'asfalto.Ad oggi, però, dobbiamo constatare che solo una parte di questa importante arteria, è stata ripristinata, mentre un tratto considerevole è stato dimenticato, come verificato dal nostro partito, dopo che sono riprese numerose le segnalazioni dei cittadini.Al netto dello stop ai lavori, dovuti all'emergenza COVID-19 che ha colpito in modo significativo, soprattutto il sassarese, crediamo non sia più procrastinabile il completamento di tutta via De Martini, considerando l'inevitabile aumento del traffico che il progressivo allentamento delle misure restrittive produrrà.L'urgenza dei lavori è dettata dalle tante criticità che insistono sulla via, che ricordiamo essere buia, molto trafficata da auto, camion e autobus. Le fermate in prossimità di curve e dossi, con enorme rischio per i passeggeri in attesa, le strettoie che, in alcuni tratti, impediscono il passaggio di due auto contemporaneamente, rendono comprensibile il malessere di chi abita nei pressi di Via De Martini o la percorre tutti i giorni. Ovviamente oltre al già citato manto stradale completamente distrutto in molti punti, quindi pericoloso per auto ma soprattutto per i motocicli."