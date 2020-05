Banco di Sardegna, il tricolore illumina le sedi principali

Dopo il tramonto, le facciate delle principali sedi isolane di Cagliari, Nuoro, Olbia, Oristano e Sassari, e di quelle peninsulari di Genova e Roma, si illuminano con i colori della bandiera italiana per abbracciare tutti i cittadini e per contribuire a dare loro un segnale di grande unità, forza e vicinanza.



E' un gesto simbolico ma ricco di significato che si aggiunge a quanto il Banco di Sardegna sta già facendo nel concreto per supportare le famiglie e le imprese in questo difficile momento.