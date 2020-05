Alghero.Bonus regionali da 800 euro, già erogati 875 mila euro alle famiglie

Continua il lavoro degli uffici del Settore Servizi Sociali con la velocizzazione delle verifiche sulle 3.230 pratiche pervenute per l’ottenimento del contributo regionale di 800 euro. Già oltre 1.200 le pratiche istruite, delle quali 851 liquidate, per un totale di 875.899,00 euro erogati. Le liquidazioni si stanno succedendo quotidianamente con un ritmo di circa 200/250 pratiche al giorno. Il Comune di Alghero è stato tra i primi in Sardegna ad erogare le somme, grazie anche alla modifica del procedimento di presentazione delle istanze, mettendo a disposizione dei cittadini la possibilità di farlo online. La dotazione finanziaria trasferita dalla Regione è di circa 1.600.000 euro, a cui si sono aggiunti 270 mila euro dal Comune tramite il Reis. Quasi 1,8 milioni che andranno ad incidere sul tessuto economico, “pur nella consapevolezza – commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - che questo non è sicuramente un intervento capace di colmare le forti necessità che le famiglie algheresi hanno in questo periodo” Dopo una fase di verifica delle domande pervenute, procedura che ha richiesto un lavoro molto dettagliato su ogni singolo atto, ora il lavoro degli uffici continua spedito con la fase delle liquidazioni.