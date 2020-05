Sequestrata palazzina occupata da due senzatetto in via dell'Insinuazione a Sassari

Era già stata sequestrata dalla Polizia locale nel 2015. Ieri è stata di nuovo posta sotto sequestro e i due clochard che l'avevano occupata sono stati denunciati. Si tratta di una intera palazzina in via dell'Insinuazione, fatiscente e pericolante che era stata sequestrata proprio per motivi di sicurezza. Da qualche tempo però due persone senza fissa dimora l'avevano occupata e la cosa non è passata inosservata a chi abita nella zona, che ha avvertito la Polizia locale. Ieri gli agenti sono intervenuti, liberando l'immobile e rimettendo i sigilli.