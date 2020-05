Diporto nautico e Sicurezza balneare: due nuove ordinanze per il Circondario Marittimo di Alghero

Sono state emanate le Ordinanze n. 6/2020 approvazione del “Regolamento di disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Alghero” e n. 7/2020 "Ordinanza di Sicurezza Balneare" dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero. La revisione dei precedenti provvedimenti si è resa necessaria soprattutto alla luce di interventi normativi nazionali e regionali che hanno imposto, anche nella terminologia, un adeguamento delle ordinanze (si pensi, a tal proposito, alla modifica del Codice della Nautica da diporto occorsa nel novembre 2017 ovvero all’Ordinanza Balneare Regionale emanata nel mese di aprile u.s.). Le ordinanze in parola non stravolgono, pertanto, le precedenti già rodate e correttamente implementate, ma le integrano in taluni aspetti ed apportano alcune modifiche al fine di enfatizzare il criterio della sicurezza degli utenti del mare. Entrambe le Ordinanze, pubblicate sul sito dello scrivente Comando, entrano in vigore dal 31 maggio 2020.