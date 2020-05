Riaprono al pubblico le biblioteche comunali di Sassari

Dal 18 maggio riaprono le biblioteche comunali di Sassari, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. In questa prima fase le sedi di Palazzo d’Usini, di Caniga e di Li Punti saranno accessibili solo per il servizio di prestito e restituzione dei libri, nel rispetto di tutte le indicazioni necessarie per garantire la piena sicurezza dei dipendenti e dei cittadini. In seguito si procederà per una riapertura più estesa.

In base alla vigente normativa saranno ammessi alle biblioteche solo gli utenti con dispositivi di protezione individuale propri (mascherine e guanti), sempre nel rispetto delle precauzioni sanitarie: distanziamento e uso di mascherina, guanti e gel igienizzante.