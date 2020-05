Maria Grazia Dessì alla guida della Confederazione UAI della Sardegna

Per rispondere al meglio sui vari Territori Regionali, l’Unione Artigiani Italiani rinnova i vertici di importanti e strategiche Regioni. Tra queste la Sardegna, dove il lavoro svolto in questi mesi di emergenza Covid, ha premiato Maria Grazia Dessì, punto di riferimento per moltissime imprese.

La tenacia e la caparbietà, unite alle già note doti personali hanno permesso alla Dessì di accreditare l’Organizzazione in tutti quei tavoli Istituzionali dove ha potuto portare il suo prezioso contributo.

I complimenti del Presidente Nazionale Gabriele Tullio, non sono una mera formalità, ma come spiega lo stesso “La meritocrazia e la dedizione sono valori che fondano da sempre la Nostra Organizzazione, le imprese sono loro stesse a decidere da chi vogliono essere guidate e sono sempre loro a designare i propri rappresentanti. Il valore di Maria Grazia non rappresenta per me una novità, né tantomeno una sorpresa, è da tempo che apprezzo il suo encomiabile operato e sono felicissimo che oggi sia arrivato quest’ importante riconoscimento frutto del coronamento di tanti sacrifici e di tempo sottratto alla famiglia per assistere il tessuto produttivo della sua Sardegna”

Anche il Dirigente Generale Giuseppe Zannetti, esprime grande apprezzamento per il ruolo che andrà a rivestire la Dessì, alla quale vanno gli auspici per un lungo e proficuo lavoro.