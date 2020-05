Libreria Koinè presenta "Le belve": al tempo del COVID l'incontro con gli autori è su FB

Mercoledì 20 maggio alle ore 18:30 sulla pagina facebook Koinè Ubik Libreria Internazionale.





Riprendono le presentazioni, ovviamente con un format adeguato al momento.Mercoledì 20 maggio la Libreria Koinè Ubik di Sassari organizza la sua prima presentazione a distanza con due dei migliori autori italiani di narrativa per ragazzi: Manlio Castagna e Guido Sgardoli (già vincitore del Premio Strega ragazzi nel 2019).Accompagnati da Roberta Balestrucci dell'agenzia letteraria Book on a Tree, Manlio e Guido racconteranno il loro ultimo libro, in questo caso un thriller, intitolato "Le belve", edito da Edizioni Piemme.Coordina l'incontro Maria Sechi della Libreria Koinè Ubik di Sassari.