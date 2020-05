Sardegna, sì anche ai bagni in mare

Fine del giallo. In Sardegna, oltre ad andare in spiaggia per fare una passeggiata, è possibile anche fare il bagno. Naturalmente nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale. Lo ha dichiarato all'ANSA - che ne riporta l'affermazione - l'assessore degli Enti locali e del demanio Quirico Sanna, preavvertendo che comunque - come da copione - sul punto arriverà una precisazione da parte del presidente della regione Solinas.