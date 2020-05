Fatti "fuori" dal "fondo perduto" i liberi professionisti iscritti alle Casse

In attesa della pubblicazione del DL Rilancio fioccano le modifiche.

Fra queste ve ne una importante per tutti coloro, liberi professionisti, avvocati, commercialisti per esempio, che con due righe vengono tagliati fuori dai contributi a fondo perduto per perdita di fatturato.

L'art.25, fondo perduto, del dl, reca infatti l'esclusione dal benefico di professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103: quindi Cassa Avvocati e similari.

Ecco il testo emendato:



2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8,agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bisdel testo unico delle imposte sui redditie ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27,e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103

Si tratta di un vero e proprio blitz verso categorie professionali che hanno avuto un blocco pressochè totale in questo periodo di pandemia.