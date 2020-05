Domani previsti interventi delle squadre Abbanoa nelle reti idriche di Stintino e Uri

Per domani, giovedì 21 maggio 2020, le squadre di Abbanoa hanno in programma due interventi di manutenzione straordinaria nelle reti idriche di Stintino e Uri.Stintino. Nel dettaglio sarà eseguiti lavori sulla condotta adduttrice che alimenta il centro abitato all’altezza della diramazione per il Villaggio Bagaglino. Tra le 8.30 e le 12.30 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni a Pozzo San Nicola, Fiume Santo e Bagaglino.Uri. I tecnici di Abbanoa procederanno al collegamento della nuova condotta realizzata in via Sardegna che consentirà di mandare in pensione la vecchia rete soggetta a continui guasti con conseguenti disservizi per le utenze. L’intervento è previsto tra le 9 e le 13: durante questa fascia oraria verrà interrotta l’erogazione in via Usini, via Sardegna e via Nuoro.Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare le ore di interruzione qualora gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.