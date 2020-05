Volotea lancia due nuove rotte da Alghero alla volta di Napoli e Torino

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, ha annunciato oggi l’avvio di due nuovi collegamenti per l’estate 2020 in partenza da Alghero per Napoli e Torino. Entrambe le rotte, che prevedono ognuna 2 frequenze settimanali, sono già disponibili per la vendita sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio.

Le due nuove tratte di Volotea si aggiungono a quelle che la compagnia ha già in partenza dallo scalo di Alghero e che collegano con Genova, Venezia, Verona e Madrid.