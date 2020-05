Bonus 800 euro, pubblicato nel sito del Comune di Sassari l'elenco di tutte le richieste

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'elenco di tutte le richieste per il bonus regionale da 800 euro arrivate agli uffici, secondo l'ordine cronologico di ricevimento.A oggi sono state esaminate le prime 3000 domande per le quali il Comune sta inviando un sms con l'esito dell'istruttoria. Gli uffici stanno procedendo a completare la verifiche delle altre istanze, in base all'ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione.