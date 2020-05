Anas, partono i lavori di manutenzione della pavimentazione sulla ss200 dell'Anglona a Sennori

Anas, società del Gruppo FS Italiane, a partire dal 25 maggio avvierà sulla statale 200 “dell’Anglona” gli interventi per la realizzazione della nuova pavimentazione nel centro abitato di Sennori.Il lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione tra i km 2,700 e 10,300, suddivisi in due fasi di lavorazioni.La prima fase consiste nel rifacimento del manto stradale, in un primo tempo tra il km 10,300 e via D’Annunzio e, successivamente, da Via d’Annunzio fino all’innesto della circonvallazione (km 7,400). Successivamente i lavori proseguiranno fino al km 2,700 e riguardano la seconda dei lavori. La conclusione dei lavori dentro il centro abitato è prevista entro il 5 giugno.Il traffico sarà deviato lungo il percorso alternativo segnalato in loco, a seconda delle fasi degli interventi, sulla viabilità comunale e provinciale.Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.