Ripartono a Sassari i mercati rionali in modalità "provvisoria"

La volontà dell'Amministrazione di consentire l'apertura già da oggi all'emicicilo e il 25 per il mercato del lunedì in piazzale Segni ha portato gli uffici comunali competenti all'individuazione di nuove aree mercatali da mettere a disposizione degli operatori, oltre che l’ampliamento delle giornate. Si è dovuto in questa prima fase definire l'ordine dell'assegnazione degli stalli in un regime di estrema urgenza per oggi e per lunedì. Questa destinazione è assolutamente provvisoria e la distribuzione degli spazi sarà rivista sulla base dei risultati che si verificheranno, in termini di equa assegnazione degli stalli, del rispetto dei singoli operatori e delle loro esigenze e allo stesso tempo in funzione della tutela degli interessi collettivi e della salute pubblica, quindi tenendo conto delle modalità di verifica degli accessi all'area mercatale, dei percorsi interni e dei controlli rivolti a evitare gli assembramenti e ad assicurare il fondamentale obbligo del distanziamento interpersonale.