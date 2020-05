A Sassari iniziano i lavori in via Al Rosello con chiusura al traffico

Il 25 maggio inizia l'intervento urgente per la messa in sicurezza e il recupero della pavimentazione centrale in acciottolato di via al Rosello. I lavori saranno realizzati dagli operai del cantiere comunale del Settore Infrastrutture della Mobilità e comporteranno la chiusura al traffico di via Al Rosello, tra via Al Mercato e via La Marmora. I mezzi provenienti da via al Mercato e delle Muraglie andranno verso corso Trinità.