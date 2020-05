Da sabato 30 maggio gli Ecovolontari di Sassari ritornano coi loro banchetti informativi

Inoltre dal 3 giugno riapre, nella strada 4 di Predda Niedda, il punto per la distribuzione dei kit e delle buste per la raccolta dei rifiuti porta a porta, ogni mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si ferma dunque da questa settimana la consegna a domicilio da parte degli Ecovolontari.













Da sabato 30 maggio e per tutto giugno, tre volte alla settimana, gli Ecovolontari ritornano coi loro banchetti informativi, dove stazionano le isole ecologiche mobili. Sarà l'occasione per parlare con i cittadini della corretta raccolta differenziata, sensibilizzare sui temi ambientali e consegnare agli utenti i kit per il ritiro dei rifiuti porta a porta.Si inizia sabato nell'isola ecologica di Villassunta, dove gli Ecovolontari saranno dalle 8.30 fino alle 12.30. Si proseguirà mercoledì 3 giugno a Bancali (il 2 è festa e l'isola di piazzale Segni non ci sarà), il 9 nel piazzale Segni, il 16 a Sassari 2, il 23 a Caniga e il 30 di nuovo nel piazzale Segni, dalle 8.30 alle 13, i giovedì in via Camboni a Li Punti, sempre dalle 8.30 alle 13 e il sabato nell'agro, come indicato nei calendari.