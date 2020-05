Open day Uniss on line il 29 maggio: presentazione dei corsi e dei servizi

Video di presentazione dei 10 nuovi tutor: https://www.youtube.com/watch?v=Vy8rQnjj-DI













L’Università di Sassari si presenta a studenti e studentesse delle scuole superiori, ma questa volta lo fa on line. Venerdì 29 maggio dalle 10.00 alle 10.30, sul sito www.uniss.it, l’Ateneo mette in mostra i 60 Corsi di laurea che offre e i propri servizi durante un evento live pensato per le classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici. Interverrà il Rettore Massimo Carpinelli.L’emergenza sanitaria impedisce quest’anno l’orientamento nella forma classica, che di recente aveva trovato posto nel polo didattico di via Vienna, ma permette a chi sta immaginando un futuro di studio universitario di capire quale sia la strada giusta per sé. E’ già possibile iscriversi compilando questo modulo: ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwLDgSJpgDpNFg4eJkzL0tdHcMlAgd9AlvcvaY7p7bpUT8Q/viewform?fbzx=-1052510156677547690 ).L’Ateneo attiva i contratti per 10 nuovi tutorIn un periodo di stallo per la vita sociale, per l’economia e per il mondo del lavoro a tutti i livelli, l’Università di Sassari è in controtendenza proprio grazie al progetto Orientamento, finanziato dalla Regione Sardegna, che ha permesso di reclutare ben 10 tutor contattabili su appuntamento sulle piattaforme Skype e Meet e pronti a dissipare i dubbi di chi si sta affacciando a una carriera universitaria:www.uniss.it/orientamento_onlineInsieme connessi: il tour virtuale su Google MapsDistanti non vuole dire separati. Con le lezioni on line, gli esami di profitto e di laurea che non si sono mai fermati, il telelavoro dei dipendenti, lo sportello psicologico gratuito a distanza (https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/il-servizio-orientamento/counseling-psicologico-distanza) e i nuovi tutor di orientamento, l’Ateneo rafforza la sua presenza on line e contemporaneamente lancia un tour virtuale su Google maps (https://bit.ly/3ekVB5s) per farsi conoscere da potenziali studenti di altre città. In attesa di incontrarci di persona, restiamo insieme connessi.Gli open day dei dipartimenti dal 1° giugnoDopo l’open day di Ateneo del 29 maggio, sono già in programma le giornate informative dedicate ai dieci dipartimenti di ateneo che presenteranno i corsi di laurea disponibili secondo un calendario ben definito.Lunedì 1° giugno, Open day del dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, adatto a chi è interessato ai corsi di Mediazione Linguistica e Culturale, Lingue, Culture e Tecniche del Turismo, Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e dell’Ambiente, Servizio Sociale; il 3 giugno Chimica e farmacia per i corsi di Scienze Naturali, Gestione Energetica e Sicurezza, Ingegneria Informatica; il 4 giugno, sempre Chimica e Farmacia per i corsi di Chimica, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia; il 5 giugno sarà la giornata dedicata alla Facoltà di Medicina e ai corsi in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio biomedico, Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze e tecniche psicologiche dei processi cognitivi, Scienze motorie, sportive e benessere della persona. Si prosegue martedì 9 giugno con l’Open day del Dipartimento di Medicina veterinaria dedicato al corso di laurea in Medicina veterinaria, unico in Sardegna; il 6 luglio sarà la volta del dipartimento di Giurisprudenza che illustrerà i suoi corsi di Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Politiche, Sicurezza e Cooperazione Internazionale; il 7 luglio è il turno del dipartimento di Agraria, unico in Sardegna, e dei suoi corsi in Scienze Agro-Zootecniche, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali, Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari. Il 9 luglio appuntamento con i corsi in Economia e Management ed Economia e Management del Turismo del dipartimento di Scienze economiche e aziendali; il 10 luglio Open day del dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione con i corsi in Comunicazione Pubblica e Professioni dell’Informazione, Lettere, Scienze dei Beni Culturali, Scienze dell’Educazione; sempre il 10 luglio ci sarà una seconda opportunità di conoscere meglio il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali e i corsi di studio Mediazione Linguistica e Culturale, Lingue, Culture e Tecniche del Turismo, Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e dell’Ambiente, Servizio Sociale. Si prosegue mercoledì 15 luglio con l’Open day di Architettura, design e urbanistica dove si studia Scienze dell'architettura e del progetto, Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. Il 22 luglio si chiude con la replica della giornata informativa del dipartimento di Scienze economiche e aziendali.Pagina dedicata agli Open day: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/i-nostri-corsi/calendario-open-day-online