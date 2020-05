Il Comune di Porto Torres proroga al 30 giugno del pagamento di Cosap, Icp e Tarig

La delibera prevede la proroga dei termini di pagamento per la sola annualità 2020 della Cosap (Canone per l’occupazione di spari ed aree pubbliche), dell’Icp (Imposta comunale sulla pubblicità) e Tarig (la tassa rifiuti giornaliera). Il termine di scadenza per i versamenti, già rinviato al 31 maggio, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno.







L’amministrazione comunale di Porto Torres ha deliberato l’ulteriore rinvio dei pagamenti della tassa rifiuti giornaliera, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità.