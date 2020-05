Mariano Brianda e Marco Dettori:"Anche a Sassari un hospice per le cure palliative"

Presentata una mozione dai consiglieri del comune di Sassari Mariano Brianda e Marco Dettori per la creazione di un hospice a Sassari.

I consiglieri chiedono al Sindaco e alla Giunta Comunale di adottare ogni iniziativa per accelerare la procedura amministrativa volta alla dotazione di Sassari e del suo territorio di un moderno hospice per le cure palliative e la lungodegenza.

Con l’attivazione di un hospice, si andrebbe a pareggiare la realtà sanitaria locale nella materia con quella di tutti gli altri territori della Sardegna nei confronti dei quali evidente era ed è la disparità a nostro svantaggio.

I due consiglieri affermano che "la richiesta di dotare Sassari di un hospice è condivisa dai cittadini e corrisponde al pluriennale allarme lanciato dai sanitari e dagli addetti ai lavori per quella che è classificata come assoluta priorità e necessità, atteso che la sua realizzazione consentirebbe di poter usufruire in ambiente ospedaliero e clinico di un maggior numero di letti dedicando personale medico e paramedico a compiti più propri, e nel contempo, consentire una più adeguata cura e assistenza per quei pazienti che potranno essere ospitati presso la nuova struttura".

Alla Giunta ora la decisione.