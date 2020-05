Pediatri di libera scelta, due incarichi per la città di Sassari

L'ATS Sardegna - Medicina Convenzionata ASSL Sassari ha attivato le procedure necessarie per il reclutamento di due Pediatri di Libera Scelta per far fronte alle esigenze assistenziali venutesi a creare a seguito del pensionamento di due Pediatri, entrambi massimalisti, che operavano nella città di Sassari.

Le famiglie dei bambini assistiti dai due Pediatri andati in pensione possono effettuare la libera scelta del pediatra attraverso gli uffici Distrettuali competenti scrivendo una e-mail all'indirizzo sau.asslsassari@atssardegna.it.

Nella richiesta, da effettuarsi tramite e-mail, deve essere indicato il nominativo del Pediatra scelto, il documento del genitore, il codice fiscale del bambino/bambina e un recapito telefonico. Le richieste saranno prese in carico secondo l'ordine cronologico di ricezione.



Nella notizia pubblicata sul sito della ASSL Sassari è possibile consultare la lista dei Pediatri di Libera Scelta del Distretto di Sassari.