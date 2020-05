Un elicottero del Corpo Forestale impegnato in due incendi: prima ad Arzachena poi a Tempio Pausania

Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Olbia.

L' elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Limbara che stava intervenendo sull' incendio in agro del comune di Arzachena, dopo aver effettuato 11 lanci, ha lasciato alle 17.08 il luogo dell'incendio. Durante la fase di rientro però è stato avvistato un nuovo incendio in località Manzoni del comune di Tempio Pausania, per cui lo stesso elicottero è stato deviato verso il nuovo punto fuoco intorno alle ore 17.30. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Tempio Pausania



Alle ore 17.56, si sta preparando al decollo ELIFENOSU, su Marrubiu per un incendio in prossimità delle ferrovie.













Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Limbra è intervenuto su un incendio in agro del comune di Arzachena, località Riu di Spiteddu