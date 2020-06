Online Massimo Recalcati e il suo libro"La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico civile"

Giovedì 5 giugno alle ore 18,30 Massimo Recalcati presenterà il suo nuovo libro "La tentazione del muro. Lezioni brevi per un lessico civile" in un evento unico in diretta sul sito feltrinellieditore.it.

Sarà possibile inviare domande all'autore, che risponderà durante la diretta. Per info Libreria Koinè 079275638 - libreriakoine@gmail.com



IL LIBRO:

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini si sono trasfigurati in muri, l’odio sembra distruggere ogni forma possibile di dialogo, la paura dello straniero domina, il fanatismo esalta fantasmi di purezza per cancellare l’esperienza della differenza e contaminazione, la libertà aspira a non avere più alcun limite, è ancora possibile pensare il senso dello stare insieme, della vita plurale della polis? Con gli strumenti teorici della psicoanalisi Massimo Recalcati attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi fondamentali e i paradossi che caratterizzano la vita psichica degli

individui, dei gruppi umani e delle istituzioni. In primo piano una divisione che attraversa ognuno di noi: difendere la propria vita dall’incontro con l’ignoto o aspirare alla libertà di questo incontro; vivere nel chiuso della propria identità o iscrivere la nostra vita in una relazione con l’Altro. Sono queste due tendenze che, con la stessa forza, definiscono la vita umana. In cinque brevi e potenti lezioni uno psicoanalista tra i più originali del nostro paese offre ai suoi lettori una nuova lettura del nostro stare insieme.