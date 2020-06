Sassari. Punto Città, informazioni su nuove aperture e chiusure programmate

Lunedì 8 e martedì 9 giugno, invece, tutti gli uffici di Punto Città rimarranno chiusi per permettere le operazioni tecniche necessarie al passaggio all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L'ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, e diventa un punto di riferimento unico per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.





Mercoledì 3 giugno riaprirà l’ufficio di Punto Città a Palmadula (in piazza dell’Assunta) per i casi indifferibili e urgenti, esclusivamente su appuntamento, concordato chiamando dalle 8.30 alle 12, lo 079389522, 079530236 o scrivendo a elenino.daga@comune.sassari.it. Nella Nurra è già attivo l'ufficio di Tottubella.