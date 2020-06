COVID-19. Un solo nuovo caso positivo in Sardegna: è a Cagliari il paziente numero 1357

Sul territorio, dei 1357 casi complessivamente accertati, 252 (+1) sono riferibili alla Città metropolitana di Cagliari, 97 al Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro e 870 a Sassari.





Sono 1.357 i casi positivi di Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Si registra un nuovo caso a Cagliari. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 24, di cui 1 in terapia intensiva. Sale il numero delle vittime che ora ammonta in totale a 131 a seguito di un decesso avvenuto sempre a Cagliari.