Ordinanza Covid per la Sardegna:partono i voli,mascherine obbligatorie nei locali aperti al pubblico

E' stata emanata l'ordinanza numero 27 del 2 giugno 2020, dal Presidente della Giunta della Regione sardegna, Christian Solinas, con la quale si vuole regolamentare la fase 2 dell'emergenza COVID-19 in Sardegna.

Via libera graduale ai voli aerei, da oggi quelli nazionali in continuità territoriale, con obbligo per chi arriva nell'isola di compilare un modulo e di registrarsi:"Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità".

Dal 13 si volerà negli altri scali njazioanle e dal 25 via libera per tutti i voli.

Sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. L'obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento.